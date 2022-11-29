Новосибирцам, обманувшим десятки россиян с оптовой продажей тюльпанов к 8 марта, вынесли приговор

Мошенники предлагали цветы оптом и очень дешево Фото: Иван МАКЕЕВ

Двое садовников из Новосибирска обманули более 30 россиян, продавая несуществующие тюльпаны к 8 марта. Преступления происходили с января по февраль 2021 года.

По данным следствия, садовник ЖСК и его безработный товарищ размещали объявления об оптовой продаже цветов на «Авито». С ними связывались потерпевшие и закупали партии от 100 до нескольких тысяч цветов по цене в 34 рубля за штуку. Покупатели перечисляли деньги, однако цветы не поступали, а объявление удаляли.

Потерпевшие из разных регионов России заплатили от 5 до 68 тысяч рублей мошенникам, а затем обратились в полицию. Подозреваемых задержали, они полностью признали вину и написали явку с повинной.

- Подсудимые полностью возместили ущерб, дело было рассмотрено в особом порядке. Оба ранее не судимы, женаты и воспитывают детей. На следствии сообщали, что планировали заработать. Суд назначил им по 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина. – Приговор в законную силу не вступил.

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