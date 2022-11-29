В Новосибирске залили самый большой ледовый каток на стадионе «Спартак». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый большой каток залили в Новосибирске на стадионе «Спартак». Откроют его 2 декабря в 16:00. А за 2 недели до Нового года там установят праздничную ёлку. Это уже традиция. В течение зимы на катке будут проводить мастер-классы по фигурному катанию и хоккею. Участвовать в них будут ведущие тренеры, а также молодые и талантливые спортсмены. Об этом сообщили в пресс-службе стадиона.

– Для посетителей катка предусмотрен гардероб. Также в наличии более 450 пар коньков. Фигурные есть с 29 по 42 размеры. А хоккейные – с 35 по 47, – уточнили в пресс-службе стадиона.

Цены останутся неизменными с прошлого сезона. Так, час катания на коньках для взрослого будет стоить 170 рублей, для школьников с размером ноги до 35 – 90 рублей. Также 90 рублей будет стоить катание для пенсионеров.

– Посещение катка со своими коньками по времени не ограничено и стоит 120 рублей для взрослых, 70 рублей для детей и пенсионеров (заточка коньков – 200 рублей), – уточнили сотрудники «Спартака».

Работать самый большой ледовый каток будет по вторникам, средам, четвергам с 16:00 до 9-ти вечера. По пятницам – с 16:00 до 22:00. По субботам и в праздничные дни, в том числе в зимние каникулы, каток будет работать с 11 утра до 10-и вечера. При сильных морозах, когда -25 и ниже, каток будут закрывать. Выходной у катка – понедельник.

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