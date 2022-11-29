В Кемеровской области запустили популярный «дубак-челлендж»

Капли воды мгновенно застывают на морозе.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В городе Новокузнецке запустили популярный челлендж с замерзающей на морозе водой. Об этом пишет «Сибдепо».
Старт так называемому «дубак-челленджу» дала сибирячка Мария Бойко. Его суть заключается в том, чтобы выйти на улицу в мороз и выплеснуть над собой горячую воду.
Капли воды мгновенно застывают, образуя арку из переливающихся мелких льдинок. Это создает невероятно красивую картину.
Фото с такими ледяными арками получаются очень необычными. Именно поэтому челлендж поддержали многие сибиряки.
− «Дубак-челлендж» стал популярен несколько лет назад, и теперь жители Сибири регулярно проводят его в морозы, − отметили в публикации.
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