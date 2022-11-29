Три человека отравились угарным газом в частном доме под Новосибирском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бердске Новосибирской области три человека отравились угарным газом. Причина случившегося – неисправный дымоход. О происшествии сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– 28 ноября в бердском СНТ «Марьин лог» отравление угарным газом получили три человека: две женщины 1932, 1959 г.р. и мужчина 1959 г.р. Пострадавших доставили в Бердскую городскую больницу. Пожилую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, остальных направили на амбулаторное лечение. Пожара на месте происшествия не было, – говорится в сообщении ведомства.

Точные обстоятельства случившегося установят специалисты. Однако, вероятнее всего, причина – неисправность дымохода. Из-за чего угарный газ стал поступать в дом.

В МЧС напомнили, что угарный газ – коварный убийца. В ведомстве призвали сибиряков использовать для обогрева жилья исключительно исправное оборудование.

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