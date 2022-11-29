В Новосибирской области отменили поиск подрядчика для строительства Южного транзита

В Новосибирской области отменили определение подрядчика для строительства Южного транзита. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поиск подрядчика для строительства Южного транзита отменили из-за нарушений предъявленных требований к исполнителям. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Дорога должна связать Чуйский тракт и трассу «Иртыш», а также облегчить логистику в Юго-Восточную Азию. Первый этап из четырех – Бугринский мост – был сдан 2014 году.

Начальная стоимость строительства трассы – 880 миллионов рублей. Начать работы должны были в этом декабре, а закончить – в мае 2025 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о начале поиска подрядчика для строительства Южного тракта.

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