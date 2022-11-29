Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 9 баллов . Фото: "АСТ-54".

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске 29 ноября достиг 9 баллов. В некоторых районах города загрязнение атмосферы выросло до критических 10 баллов. Об этом сообщает портал Airvoice.

– Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла Ершалаим, – говорится в сообщении на сайте.

По информации специалистов, в Новосибирске ожидается ухудшение качества воздуха.

В среднем по городу уровень загрязнения составляет от 7 до 9 баллов из 10 возможных.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра напоминают, что в Новосибирске продолжается режим черного неба.

– Сохраняются неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных примесей в воздухе, – предупреждают метеорологи.

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