В Новосибирске устранили аварию на теплотрассе, из-за которой 14 тысяч горожан остались без отопления

В Новосибирске устранили аварию на теплотрассе в Дзержинском районе, из-за которой 14 тысяч горожан остались без отопления. Фото: Анатолий Локоть // телеграм-канал.

В Новосибирске устранили крупную аварию на теплотрассе в Дзержинском районе города. Об этом сообщили в СГК. Ранее из-за порыва почти 14 тысяч горожан лишились отопления.

– Потребуется некоторое время на прогрев трубопровода, после чего теплоноситель начнет поступать в дома, – уточнили в СГК.

Известно, что работы завершили к 10:15. Сейчас отопление включают в оставшихся 9 многоквартирных домах, а также в двух соцобъектах.

Ранее в СГК показали поврежденную трубу. Ее демонтировали.

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