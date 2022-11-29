В мэрии Новосибирска опровергли причастность «Бионорда» к слякоти на дорогах

В мэрии Новосибирска объяснили, в чем причина слякоти на дорогах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, что применяют «Бионорд» для борьбы с гололедом и пылью, и грязь на дорогах вызывает вовсе не он. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-центре мэрии.

Реагенты имеют все разрешительные документы, а профильные службы одобряют использование «Бионорда» на улицах города. Как отметили в мэрии, благодаря такой уборке снизилось количество ДТП.

– При растворении в снегу образуется чистый прозрачный рассол с долей нерастворимого остатка не более 2 %, – объяснили в мэрии, подчеркнув, что реагент вызывает коррозию металла в два раза реже, чем обычная пескосоляная смесь, и не врезается в лапки животных.

Причинами слякоти оказались большегрузы и спецтехника, которые вывозят со стройплощадок грязь на колесах и кузовах. Также в источниках загрязнения дорог оказались заводы, щебеночные дороги частного сектора и нерастворимые противогололедные материалы, вроде пескосоляной смеси.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что горожане заподозрили реагент в разведении «каши» на улицах города при первых заморозках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber