В Новосибирской области будут судить начальника железнодорожной станции за взятку и подлог.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области перед судом предстанет начальник железнодорожной станции Комбинатская. 32-летнего руководителя обвиняют в получении крупной взятки, а также в служебном подлоге.
– Следствие установило, что в марте 2021 начальник железнодорожной станции получил через посредника взятку в размере 75 тысяч рублей за совершение в пользу машиниста заведомо незаконных действий – сокрытие транспортного происшествия, допущенного последним, – говорится в сообщении Восточного МСУТ СК России.
По данным транспортного СК, после получения денег начальник станции в акты о повреждении вагонов внес заведомо ложные сведения.
Преступную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники транспортной полиции Омска.
Дело руководителя по существу рассмотрят в Куйбышевском районном суде НСО.
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