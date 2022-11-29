В Новосибирской области будут судить начальника железнодорожной станции за взятку и подлог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области перед судом предстанет начальник железнодорожной станции Комбинатская. 32-летнего руководителя обвиняют в получении крупной взятки, а также в служебном подлоге.

– Следствие установило, что в марте 2021 начальник железнодорожной станции получил через посредника взятку в размере 75 тысяч рублей за совершение в пользу машиниста заведомо незаконных действий – сокрытие транспортного происшествия, допущенного последним, – говорится в сообщении Восточного МСУТ СК России.

По данным транспортного СК, после получения денег начальник станции в акты о повреждении вагонов внес заведомо ложные сведения.

Преступную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники транспортной полиции Омска.

Дело руководителя по существу рассмотрят в Куйбышевском районном суде НСО.

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