Гастролирующие макаки, попугаи и сокол приехали из Новосибирского цирка в Новокузнецк

Из Новосибирска в Новокузнецк отправили еще 20 цирковых животных. Фото: Новосибирский государственный цирк.

Из Новосибирского цирка в Новокузнецк доставили 20 питомцев-артистов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Перевозку проконтролировали специалисты управления и ветеринары. Автотранспортом до Кузбасса добрались 10 попугаев, 4 макаки, 2 тигровых питона, 2 собаки, сокол и кошка.

Из Новосибирска в Новокузнецк также приедет труппа шоу иллюзий. Доставленные хвостатые артисты примут участие в выступлениях в Кемеровской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что цирковые медведи, пони и питоны уехали из Новосибирска в Новокузнецк.

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