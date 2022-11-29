В Новосибирске благоустроенный парк возле ЛДС показали с высоты птичьего полета

В Новосибирске зажгли освещение в новом парке возле ЛДС. Фото: Анна Терешкова.

В Новосибирске к Новому году подготовили новый Парк-Арену возле строящегося ЛДС. Там включили праздничное освещение. Вице-мэр города Анна Терешкова показала в своем Telegram-канале, как выглядит парк с высоты.

Парк-Арена особенно красив вечером. Фото: Анна Терешкова.

Центральная площадка парка выполнена в виде снежинки. Установили светящуюся новогоднюю елку. Рядом с ней сияет фотозона – #НСК2023.

Центр парка выполнен в виде снежинки. Фото: Анна Терешкова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в парке завершили благоустройство.

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