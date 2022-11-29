Несколько ДТП и пробки в 6 баллов затруднили проезд по улицам Новосибирска ледяным утром 29 ноября

Несколько ДТП и пробки в 6 баллов затруднили проезд по улицам Новосибирска ледяным утроим 29 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ледяным утром 29 ноября Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Также на улицах города произошло несколько аварий. Об этом сообщает «2ГИС».

Затруднено движение по улицам Станционной, Широкой, Ватутина, Станиславского и Котовского. Заторы на проезде Энергетиков и на Димитровском мосту. Пробки на Титова, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Сложно проехать по Советскому шоссе и по Октябрьскому мосту. ДТП на Бугринском мосту, улицах Петухова и Троллейной.

На правом берегу пробки на Большевистской, Кирова, Восход и Никитина. Затор на Красном проспекте и на Мочищенском шоссе.

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