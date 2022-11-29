В Новосибирске демонтировали поврежденный участок трубы, из-за которого 14 тысяч горожан лишились отопления в лютый мороз. Фото: СГК.

В Новосибирске провели демонтаж поврежденного участка трубы на пересечение улиц Королева и Промышленной. Накануне из-за порыва на теплотрассе без отопления остались почти 14 тысяч горожан. Произошло это в лютый мороз.

– На поврежденном участке трубы, который демонтировали, –многочисленные повреждения и одно крупное отверстие. Производим замену 8-метрового отрезка трубы 159 мм и двух отводов, – передает пресс-служба СГК.

Закончить работы в компании планируют к 10 утра. Пока в зоне отключения остаются 9 жилых домов. В СГК добавили, что делают все возможное, чтобы скорейшим образом восстановить теплоснабжения горожанам.

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