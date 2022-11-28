Медведей в Новосибирском зоопарке согревают в холода лишними порциями

Животным могут дополнительно увеличить порции из-за морозов. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Животным Новосибирского зоопарка из-за сильных морозов увеличили порции. Также еду стали делить на более мелкие кусочки, чтобы та не успевала замерзнуть до того, как ее съедят.

— У кого присутствовали сочные корма, мы их убрали, чтобы они не замерзали. Мясо иногда делим на два кормления, чтобы также животное успевало съесть, пока оно не замерзло. Это если у кого-то большие куски, — пояснили КП-Новосибирск в зоопарке.

Также из-за морозов постояльцам зверинца могут увеличивать порции на 20%. Делают это для того, чтобы у животных хватало энергии, которая тратится на поддержание температуры тела.

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