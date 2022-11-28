В Новосибирске на мужчину чуть не упал кусок фасада дома на Красном проспекте

На мужчину едва не свалился кусок от здания. Фото: Кадр из видео\предоставлено героем материала

В Новосибирске на мужчину едва не свалился кусок фасада от здания на Красном проспекте, 30. Инцидент произошел в воскресенье, 27 ноября.

— В нескольких сантиметрах от меня упал фасад от здания с 3-4 этажа. Посмотрел на дом — он находится в печальном состоянии, — поделился сибиряк в паблике Вконтакте «АСТ-54»

На кадрах ролика, снятого мужчиной, видно, что от стены здания откололся кусок наружной облицовки.

Как мужчина позже пояснил КП-Новосибирск, он написал обращение в мэрию по данному факту.

Напомним, ранее трехэтажного дома на улице Весенней, 14 пожаловались на обвалившийся в одной из квартир потолок. По их словам, раньше крыша долгое время протекала.

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