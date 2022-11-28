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НовостиОбщество28 ноября 2022 16:43

Ученый из Индии искупался в проруби вместе с новосибирскими «моржами»

Он уже долгое время живет в России, а заплывы в ледяной воде — его хобби
Галина СИМОНОВА
Ученый родом из Индии Висах Маниян искупался в проруби вместе с новосибирскими моржами. Фото: Кадр из видео\предоставлено героем материала

Ученый родом из Индии Висах Маниян искупался в проруби вместе с новосибирскими моржами. Фото: Кадр из видео\предоставлено героем материала

Ученый родом из Индии Висах Маниян искупался в проруби вместе с новосибирскими моржами. Он живет в России уже 8 лет и преподает в Томском политехническом университете. А на досуге занимается необычным хобби — ныряет в ледяную воду.

В Новосибирске он стал героем документального фильма «Русские по собственному желанию» режиссера Маргариты Волковой. Проект рассказывает о иностранцах, по собственному желанию переехавших в Россию и оставшихся здесь жить.

— Плаванием в ледяной воде я занимаюсь уже где-то около трех лет. Для меня это очень интересные экстремальные ощущения, мне нравится их испытывать. С местными томскими «моржами» каждое воскресенье ходим к проруби, — рассказал Висах КП-Новосибирск.

Выпустить документальный фильм планируют в феврале 2023 года.

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