В Новосибирске мужчина обманул своего друга, взяв на него микрозайм. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске мужчина обманул своего друга, взяв на него микрозайм. Когда сибиряку начали звонить из организации, требуя вернуть деньги, он заявил на ушлого знакомого в полицию.

— В июле 2021 года мужчина предложил своему 51-летнему знакомому взять кредит и частью денежных средств поделиться с ним, остальное заберет себе и самостоятельно погасит займ. Знакомый с предложением согласился и передал ему паспорт и банковскую карту, оформленную на свое имя. Через несколько дней обвиняемый вернул мужчине его паспорт и карту, пояснив, что микрозайм не одобрили. Через некоторое время, гражданину стали поступать звонки из микрофинансовой организации с требованием вернуть долг в размере 8000 рублей. Тогда он обратился в полицию, — рассказали в областном МВД.

Полиция установила личность мошенника. Им оказался 35-летний новосибирец, ранее судимый за хранение наркотиков. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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