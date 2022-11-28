В ГИБДД рассказали о состоянии пешехода, сбитого на тротуаре в Новосибирске

Пострадавшего пешехода госпитализировали. Фото: "АСТ-54"

В ГИБДД рассказали о состоянии пешехода, сбитого в Новосибирске. ДТП произошло днем в понедельник, 28 ноября.

По словам очевидцев, человек оказался под колесами легковушки, когда та вылетела на тротуар, протаранив ограждение. Однако в Госавтоинспекции заявили, что мужчину сбили, когда он перебегал дорогу в неположенном месте.

— Водитель автомобиля Toyota Allion двигался по улице Волочаевская в сторону улицы Техническая. В пути следования он не справился с управлением, выехал на встречку и сбил человека, перебегавшего дорогу, а потом врезался в ограждение, — пояснили в городском ГИБДД.

Пострадавшим оказался 21-летний парень. Его с различными травмами доставили в больницу.

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