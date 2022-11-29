Поморозим носы: в Новосибирск придет похолодание до -36 градусов

В Новосибирске не отступают холода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

29 ноября в Новосибирске будет солнечно и без снегопада, но морозы не собираются отступать. Такие прогнозы дают метеорологи.

- Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью температура составит -26...-28, днем – до -20…-22. Переменный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, - сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью будет -24…-29, местами -36. Днем до -17…-22, местами до -28. На дорогах гололедица. Ветер усилится до 7 метров в секунду.

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