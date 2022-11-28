В Новосибирской области объем платных туристических услуг составил более 14 млрд рублей

Объем платных туристических услуг в Новосибирской области составил более 14 миллиардов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Объем платных туристических услуг в Новосибирской области составил более 14 миллиардов рублей. Об этом сообщает Infopro54, ссылаясь на замминистра экономического развития региона Анну Павлову.

По количеству туристов в коллективных средствах размещения Новосибирская область занимает первое место во всем СФО. Если смотреть общероссийский рейтинг, регион находится на 16 строчке.

По объему платных туристических услуг регион первый в Сибирском федеральном округе и восьмой в России.

− Объем средств составил 14,4 миллиарда рублей, что на 117 % выше, чем в 2021 году, − отметили в публикации.

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