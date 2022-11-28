В Новосибирске преподавателю-психологу, убившему студента из-за девушки, дали 16 лет

Денису Миллеру дали 16 лет в колонии строгого режима.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске 28 ноября вынесли приговор преподавателю-психологу, убившему студента из-за девушки. Об этом сообщила корреспондент КП-Новосибирск, которая присутствовала на заседании.
Денису Миллеру дали 16 лет в колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью. Напомним, в феврале сибиряк зарезал студента Дениса Губарева, который увел у него возлюбленную. Через некоторое время убитая горем девушка наложила на себя руки.
Изначально преподавателю хотели вменить убийство с особой жестокостью и доведение до суицида. Однако по второй статье Миллера оправдали.
Помимо всего прочего Денис должен будет возместить моральный ущерб родителям погибшего студента – три миллиона рублей. А еще его обязали компенсировать 280 тысяч, потраченные на похороны, и 75 тысяч за процессуальные издержки.
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