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НовостиОбщество28 ноября 2022 13:09

В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Апельсин»

Об этом сообщили очевидцы
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске эвакуировали торговый центра «Апельсин». Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске эвакуировали торговый центра «Апельсин». Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске эвакуировали торговый центра «Апельсин». Инцидент случился вечером в понедельник, 28 ноября. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

— В ТЦ «Апельсин» произошла эвакуация людей из-за задымления в одном из помещений, — цитирует очевидцев телеграмм-канал АСТ-54 black.

На видеоролике, заснятом сибиряками, видно, что из ТЦ вывели персонал и посетителей.

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