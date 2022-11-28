В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Апельсин»

В Новосибирске эвакуировали торговый центра «Апельсин». Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске эвакуировали торговый центра «Апельсин». Инцидент случился вечером в понедельник, 28 ноября. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
— В ТЦ «Апельсин» произошла эвакуация людей из-за задымления в одном из помещений, — цитирует очевидцев телеграмм-канал АСТ-54 black.
На видеоролике, заснятом сибиряками, видно, что из ТЦ вывели персонал и посетителей.
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