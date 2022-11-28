Новосибирская таможня передала чучело крокодила в томский зоомузей

Новосибирская таможня обнаружила чучело крокодила у одного из авиапассажиров в Толмачево. Фото: СТО

Новосибирская таможня обнаружила чучело крокодила у одного из авиапассажиров в Толмачево. Необычную «находку» впоследствии передали в томский зоомузей.

Речь идет о чучеле сиамского крокодила. Его привез из Вьетнама в Новосибирск россиянин. Однако никаких разрешительных документов у мужчины не было, рассказали в Сибирском таможенном управлении.

«Экзотический сувенир» изъяли и отправили в Зоологический музей Томского государственного университета. Также в зоомузей передали раковину моллюска семейства Сердцевидок – ее провозил в своем багаже новосибирец, прилетевший из Танзании.

В итоге обоих мужчин признали виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

− Изъятые предметы были обращены в федеральную собственность, − отметили в СТО.

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