Новосибирская таможня передала чучело крокодила в томский зоомузей

Новосибирская таможня обнаружила чучело крокодила у одного из авиапассажиров в Толмачево. Фото: СТО
Новосибирская таможня обнаружила чучело крокодила у одного из авиапассажиров в Толмачево. Необычную «находку» впоследствии передали в томский зоомузей.
Речь идет о чучеле сиамского крокодила. Его привез из Вьетнама в Новосибирск россиянин. Однако никаких разрешительных документов у мужчины не было, рассказали в Сибирском таможенном управлении.
«Экзотический сувенир» изъяли и отправили в Зоологический музей Томского государственного университета. Также в зоомузей передали раковину моллюска семейства Сердцевидок – ее провозил в своем багаже новосибирец, прилетевший из Танзании.
В итоге обоих мужчин признали виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).
− Изъятые предметы были обращены в федеральную собственность, − отметили в СТО.
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