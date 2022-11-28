Мужчина в окровавленной одежде уснул в новосибирском ресторане

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

Вечером 25 ноября, в 22:37, тревожную кнопку нажали сотрудники супермаркета «Пятерочка» на ул. Бориса Богаткова. Причиной тревожного вызова экипажа ГБР-74 стал мужчина, проявлявший нездоровый интерес к несовершеннолетним – он подходил к поздним посетителям магазина и пытался обнимать их детей, а на вполне резонные замечания устроил драку со взрослыми. Неадекватного гражданина передали полиции.

Позднее, в 13:53, помощь ГВАРДИИ потребовалась сотрудникам еще одной «Пятерочки». Зашедший в магазин мужчина средних лет украл из магазина продукты питания и успел скрыться до прибытия охраны. Однако, наглость и вера в свою безнаказанность сыграла с похитителем злую шутку. В 15:06 вор решил снова наведаться в тот же магазин, но на этот раз был схвачен бойцами ГБР-78 Агентства и сдан полиции.

В 6:43 субботы, 26 ноября, экипаж ГБР-74 ГВАРДИИ прибыл на сработавшую сигнализацию в одном из ресторанов на Красном проспекте. Внутри бойцы Агентства совместно с прибывшим сотрудником заведения нашли спящего нетрезвого мужчину, чья одежда была в крови, а на затылке виднелась большая ссадина. По всей видимости, сотрудники ресторана просто не заметили уснувшего мужчину, когда ночью ставили помещение под охрану. Гвардейцы вызвали на место полицию и бригаду медиков, которые оказали мужчине первую помощь.

Позднее гвардейцы спасли от переохлаждения и возможной гибели в морозную погоду еще двух человек. В 23:10 экипаж ГБР-73 Агентства обнаружил спящего мужчину на входе в АЗС на ул. Свердлова, а в 01:24 мужчину в бессознательном состоянии увидели бойцы ГБР-74, приехавшие на сигнал тревоги в круглосуточный магазин на ул. Колхидская. Обоих граждан забрали бригады скорой помощи.

Гораздо более опасным оказался пьяный взломщик магазина «Пятерочка» на ул. Петухова, в 06:20 сломавший замок и раздвижные двери в супермаркет. Содержимым полок супермаркета утренний вор поживиться не успел, зато оказал яростное сопротивление прибывшим бойцам ГБР-11. Несостоявшийся вор был передан сотрудникам полиции.

Вандализмом и уничтожением чужой собственности завершилось пребывание клиента отеля. В воскресенье, в 14:34, тревожный вызов поступил из гостиницы на ул. Инской. При утренней уборке администрация отеля застала в номере пьяного мужчину, который сломал стул, испачкал продуктами питания простыни и шторы. Рядом была обнаружена опустошённая бутылка крепкого алкоголя и еще одна бутылка, которую мужчину только начал употреблять. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 8 тысяч рублей. Мужчина отказался расплачиваться за свой дебош и был передан сотрудникам полиции.

В 16:45 воскресенья в супермаркете на ул. Кирова ГБР-74 задержал женщину, укравшую пачку сока, плитку шоколада и леденец «Чупа-чупс» – всего на сумму 250 рублей. Вероятно, рассчитывая вызвать жалость у задержавших ее сотрудников ГВАРДИИ, она представилась учителем детей с аутизмом. Однако, ранее сделанные видеозаписи в магазине показали, что женщина занимается воровством продуктов профессионально и постоянно – общая сумма украденного ею превысила 13 тысяч рублей.