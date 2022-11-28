В Новосибирске многодетный таксист, спрыгнувший из багажника во время похищения, получил пособия

Отец 5 детей рассказала о проблемах семьи. Фото: Предоставлено Геннадием Пронских

В Новосибирске многодетный таксист, спрыгнувший из багажника при попытке похищения, получил детские пособия и социальную помощь. Ранее семья жаловалась на частые проверки со стороны администрации и просила помощи уполномоченной:

- Многодетная семья Пронских напрямую ко мне не обращалась, но попала в поле зрения ещё в июле этого года. Узнав из СМИ о сложном положении семьи, в которой воспитывают пятерых детей, мною были направлены запросы в администрацию Кировского района. Родителям помогли оформить прописку и получить детские пособия. Дети побывали на приёме узких медицинских специалистов. Семья приняла участие в ряде социальных и творческих проектов, - сообщила уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко в своем Telegram-канале.

Ранее «Комсомольская правда» писала, как отец пятерых детей Геннадий Пронских смог избежать похищения, спрыгнув из багажника и помог раскрыть преступление по горячим следам. Однако у семьи начались проблемы со стороны местной администрации.

Родители неудачно сняли жилье и вынуждены были временно определить детей в центр помощи подросткам из малоимущих семей. Детей забрали, но родителей замучили постоянными проверками. При этом родители не могли получить пособия на детей из-за временной прописки.

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