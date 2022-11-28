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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 11:39

СК начал проверку после гибели двух мужчин при пожарах в Новосибирской области

Причиной гибели сибиряков стало нарушение пожарной безопасности
Надежда КАСЬЯНОВА
После проверки будет принято соответсвующее процессуальное решение.

После проверки будет принято соответсвующее процессуальное решение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет организовал проверку после гибели при пожарах двух мужчин в Новосибирской области. Один из них произошел утром 24 ноября в селе Ача Болотнинского района. Там в ходе тушения частного дома нашли тело 50-летнего мужчины. Второй — 28 ноября. При тушении пожара в селе Бурмистрово Искитимского района нашли тело 92-летнего мужчины.

— По данным фактам проводятся доследственные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в региональном Следственном комитете.

В СК добавили, что в подавляющем большинстве случаев причиной пожаров становится нарушение правил пожарной безопасности: неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электрооборудования и печей. Причем с наступлением холодов количество таких происшествий резко увеличивается.

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