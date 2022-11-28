В Новосибирске жители девятиэтажки трое суток сидят без отопления

В Новосибирске жители девятиэтажки на улице Лескова, 214 остались без отопления на трое суток. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске жители девятиэтажки на улице Лескова, 214 остались без отопления на трое суток. Они рассказали КП-Новосибирск, что причиной случившегося стала авария на теплосетях.

— Тепла у нас в доме нет где-то с часу дня субботы, 26 ноября. До этого, еще в десятых числах, у нас тут чинили трубы, но, видимо, эффекта это не дало. Сначала мы вообще остались еще и без горячей воды, стали везде звонить: в управляющую компанию, в диспетчерскую, в СГК. Приехали ремонтники, стали чинить. Вода появилась, а вот отопление — периодами. Они когда его только перезапустят — вроде потеплеют на 20 минут батареи, а потом опять остывают. Так и сидим уже третий день, за окном мороз и дома, соответственно, тоже холодно, — рассказали КП-Новосибирск жители дома. — Как мы поняли, там ту самую трубу, которую чинили, снова прорвало. Потому что начал оттуда пар подниматься.

КП-Новосибирск направила запрос в СГК, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber