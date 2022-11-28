В Новосибирске из-за морозов отменили автобусные рейсы в Казахстан

Автобусные рейсы в Казахстан отменили из-за морозов 28 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Автобусные рейсы в Казахстан отменили из-за морозов 28 ноября. Об этом сообщил Новосибирский автовокзал – Главный.

Речь идет об автобусах, курсирующих по направлению Новосибирск - Усть-Каменогорск и Новосибирск – Семей. Всего отменено четыре рейса – по два в каждый город.

Так, в сторону Усть-Каменогорска автобус должен был выехать в 16:00 и в 18:30. В сторону города Семей – в 17:15 и в 19:20.

Бумажный билет можно сдать в кассу, где он и был приобретен. Электронный можно вернуть в личном кабинете.

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