В ГИБДД рассказали подробности о массовом ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

В ДТП пострадали водители Toyota и Hyundai. Фото: "АСТ-54"

В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии, произошедшей на Октябрьском мосту в Новосибирске. Произошло ДТП утром в понедельник, 28 ноября, серьезно осложнив движение по мосту.

— Водитель Toyota Mark II двигался по Октябрьскому мосту со стороны площади Лыщинского. В пути следования он выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. Затем Hyundai врезался в Nissan Cube и Honda Accord, которые двигались в попутном направлении, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали водители Toyota и Hyundai. Их с различными травмами доставили в больницу.

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