В Новосибирске каршеринговый автомобиль вылетел в кювет. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске каршеринговый автомобиль вылетел в кювет. Авто с места ДТП эвакуировали в понедельник, 28 ноября.

— У остановки «Храм Михаила Архангела» в кювете был обнаружен автомобиль с наклейками «Делимобиль» на борту. Он, выехав с дороги, пролетел несколько метров, попутно сломав деревья, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Машину эвакуировали. Фото: "АСТ-54"

На месте работала служба эвакуации. В ГИБДД случившееся пока никак не прокомментировали. На фото с места аварии видно, что машина сильно повреждена.

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