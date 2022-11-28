Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил взять на контроль ситуацию с ЖКХ. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил взять на контроль ситуацию с ЖКХ. Регион сковали аномальные морозы, поэтому объекты энергетики должны работать без перебоев.

Данную тему глава НСО поднял на оперативном совещании 28 ноября.

− Прошу повышенное внимание уделить вопросам функционирования коммунальной инфраструктуры, − обратился Андрей Травников к главам районов.

Он напомнил про историю, которая произошла в поселке «Октябрьский» в Мошковском районе. Речь идет об аварийном отключении теплоснабжения, когда местные жители остались без отопления в морозы.

Губернатор Новосибирской области отметил, что во избежание подобных ситуаций необходимо контролировать функционирование объектов энергетики и ЖКХ. Он посоветовал обойти теплоснабжающие организации и проверить работу аварийных служб.

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