В Новосибирске легковушка сбила человека на тротуаре, протаранив ограждение

Легковушка сбила человека на тротуаре, протаранив ограждение. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске легковушка протаранила ограждение и сбила человека на тротуаре. Произошла авария днем в понедельник, 28 ноября. О ней в соцсетях рассказали очевидцы.

— На остановке «Кинотеатр Родина» был сбит человек. Пострадавший лежит на дороге, — сообщил подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, причиной ДТП мог стать гололед и невнимательность водителя. Пока неизвестно, какие травмы получил пострадавший.

В ГИБДД по Новосибирску случившееся пока не прокомментировали.

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