Под Новосибирском в машине нашли тела двух рыбаков

По предварительной информации, мужчины отравились угарным газом. Фото: СК по НСО

Под Новосибирском недалеко от озера Чаны в машине нашли тела двух рыбаков. По предварительной информации СК, мужчины отравились угарным газом. Обнаружили тела в понедельник, 28 ноября.

— Известно, что погибшие — 62-летний мужчина и его 59-летний знакомый поехали рыбачить на озеро Чаны из Алтайского края в компании знакомых. На территорию Чановского района они въехали 25 ноября. 27 ноября они добрались до озера и решили заночевать в машине. 28 ноября были найдены их тела, — пояснили в региональном Следственном комитете.

СК организовал доследственную проверку. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

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