Гендиректору Новосибирского стрелочного завода внесли представление из-за задержки части зарплаты работникам

В Новосибирске работникам стрелочного завода выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В транспортную прокуратуру обратились работники Новосибирского стрелочного завода из-за задержки части зарплаты. Им не выплачивали деньги за время, потраченное на обязательные медосмотры в рабочие часы.
Как сообщила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина, всего за 90 часов двадцать работников не получили 24 тысячи рублей.
– По фактам допущенных нарушений генеральному директору организации внесено представление об устранении нарушений закона, – рассказали в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры работники получили деньги и подписали дополнительные соглашения к трудовым договорам. Виновных привлекли к ответственности.
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