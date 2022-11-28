Гендиректору Новосибирского стрелочного завода внесли представление из-за задержки части зарплаты работникам

В Новосибирске работникам стрелочного завода выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В транспортную прокуратуру обратились работники Новосибирского стрелочного завода из-за задержки части зарплаты. Им не выплачивали деньги за время, потраченное на обязательные медосмотры в рабочие часы.

Как сообщила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина, всего за 90 часов двадцать работников не получили 24 тысячи рублей.

– По фактам допущенных нарушений генеральному директору организации внесено представление об устранении нарушений закона, – рассказали в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры работники получили деньги и подписали дополнительные соглашения к трудовым договорам. Виновных привлекли к ответственности.

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