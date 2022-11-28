В Новосибирске парень на «Ниссане» сбил 11-летнего ребенка

Автомобиль марки «Ниссан» сбил 11-летнего мальчика в Кировском районе. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
В понедельник, 28 ноября, автомобиль марки «Ниссан» сбил 11-летнего мальчика в Кировском районе. За рулем иномарки сидел 22-летний парень.
Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП произошло в 7:30 на улице 3-ий Бронный переулок.
− Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, − уточнили в публикации.
Ребенка госпитализировали. Какие травмы он получил – неизвестно. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
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