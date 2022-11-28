В Новосибирске парень на «Ниссане» сбил 11-летнего ребенка

Автомобиль марки «Ниссан» сбил 11-летнего мальчика в Кировском районе. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

В понедельник, 28 ноября, автомобиль марки «Ниссан» сбил 11-летнего мальчика в Кировском районе. За рулем иномарки сидел 22-летний парень.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП произошло в 7:30 на улице 3-ий Бронный переулок.

− Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, − уточнили в публикации.

Ребенка госпитализировали. Какие травмы он получил – неизвестно. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber