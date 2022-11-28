В зоне СВО погиб 22-летний военный из Карасука Новосибирской области

Военнослужащему было 22 года. Фото: «Новосибирск скорбит»

В зоне СВО погиб житель Карасука Новосибирской области Дмитрий Глущенко. Военнослужащему было 22 года. Информацию о гибели мужчины КП-Новосибирск подтвердили в районной администрации.

По сообщению паблика ВКонтакте «Новосибирск скорбит», прощание с военнослужащим состоится во вторник, 29 ноября, в 11 часов утра в ДКЖ по адресу улица Тургенева, 1.

Напомним, что 6 сентября в Новосибирске на фасаде школы №24 установили мемориальную доску Камилю Хабибназарову, погибшему во время спецоперации на Украине.

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