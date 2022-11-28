В Новосибирске с приходом морозов увеличился спрос на отогрев автомобилей

В Новосибирске вырос спрос на отогрев авто. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирск с приходом 30-градусных морозов вырос спрос на отогрев автомобилей. Об этом КП-Новосибирск рассказали в службе «Автопомощь».

– Ребята работают по всему городу, 200-300 экипажей. Сотрудничаем с организациями по всем районам города и области. Загруженность большая, в несколько раз больше обычного. Иногда клиентам приходится долго ждать, пока приедут на вызов, – сообщили КП-Новосибирск в службе технической помощи.

В зависимости от состояния автомобиля отогрев занимает от 30 минут до 4 часов. Цены – от 1500 рублей, плюс доплата за выезд специалиста. Стоимость может повышаться из-за погоды и большого количества обращений.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что больше тысячи детей в Новосибирской области не попали в школы с утра 28 ноября.

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