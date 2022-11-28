Элитный дизайн-отель за 39 миллионов продают в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу элитный дизайн-отель. Фото: Циан

В Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу элитный дизайн-отель. Объявление опубликовано на сайте «Циан».

Стоимость отеля – 39 миллионов рублей. Его площадь составляет 181 метр квадратный . Находится он по адресу улица Толстого, 56.

Внутри располагаются ресепшн для администраторов, кухня, кладовая для хранения инвентаря, а также восемь номеров.

Интересно, что каждый номер имеет свой уникальный стиль.

− В мини-отеле есть номера следующих стилей − Прага, Тирамису, Гора, Узор, Вино, Трава, Орхидея, Мед, − отметили в публикации.

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