Новосибирец, чтобы переехать за границу, погасил миллионный долг. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Колыванского района Новосибирской области накопил весомый долг – более миллиона рублей. От встреч с приставами 30-летний должник прятался. Тогда в отношении сибиряка ввели ряд ограничений. Эти меры стали действенными, сообщат УФССП по Новосибирской области.

– Должник не смог продать квартиру. Он явился на прием к судебному приставу, чтобы снять ограничения на регистрационные действия недвижимости. Мужчина заявил, что ему срочно нужно продать квартиру, чтобы переехать на ПМЖ за границу. Однако закон требовал того, чтобы мужчина полностью погасил задолженность, превышающую миллион рублей, – уточнили подробности в ведомстве.

Покупатель на свой страх и риск купил квартиру у должника. Получив деньги, сибиряк погасил крупный долг. Теперь новый хозяине может полноценно оформить недвижимость.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber