В Новосибирске Дениса Миллера, зарезавшего студента у НГТУ, оправдали по статье о доведении до самоубийства

Изначально в отношении сибиряка возбудили два уголовных дела. Фото: Мария НОВИКОВА

Магистранта психологии Дениса Миллера, убившего студента в Новосибирске, оправдали по статье о доведении до самоубийства. Об этом из зала суда передала корреспондент КП-Новосибирск.

Напомним, 16 февраля Миллер зарезал Дениса Губарева, к которому ушла его возлюбленная Софья. Спустя некоторое время девушка покончила с собой.

Изначально в отношении сибиряка возбудили два уголовных дела − «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Доведение до самоубийства». Однако по второй статье парня оправдали.

Посмертная судебная экспертиза показала, что до 16 февраля Софья не имела психических расстройств. Проблемы у нее начались уже после случившейся трагедии.

Но суд решил, что расстройство необязательно должно было привести к суициду. Поэтому судили Дениса только за убийство с особой жестокостью. Его приговорили к 16 годам строгого режима.

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