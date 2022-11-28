«Огурцы – 600, виноград – 750»: цены в магазине Якутии шокировали интернет

Цены в Якутии шокировали новосибирского блогера. Фото: стоп-кадры видео Михаила Докукина.

Видео новосибирского блогера Михаила Докукина о неприлично высоких ценах в Якутии собрало почти полмиллиона просмотров за 4 дня. Там покупатель заходит в продуктовый магазин, а продавец рассказывает, сколько стоят овощи и фрукты, доставленные на самолете.

– Цены у нас, конечно, дорогие. Огурцы-помидоры 600, бананы 400, груши 550, яблоки 350, мандарины 500, апельсины 450, виноград вообще 750, – шокирует блогера продавщица на видео.

Ролик был снят в арктическом селе Хонуу Момского муниципального района Якутии. При этом в Якутске цены ниже только в два раза.

– Село находится за Полярным кругом. Добраться можно либо по зимнику, либо по воздуху на АН-24. При этом билет за 2 часа полета будет стоить порядка 25 тысяч рублей в одну сторону. Из этого складываются логистические расходы на продукты и услуги, – рассказал КП-Новосибирск Михаил Докукин.

Мобильного интернета в селе нет, а вот месяц спутникового интернета местным обходится в 9 тысяч рублей. При этом зарплаты невысокие. Покупатель на видео – Валерий Петров – работает электриком, сантехником, разнорабочим в местном доме творчества. В месяц он получает 30 тысяч рублей.

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