Названы имена победителей Всероссийского конкурса молодых предпринимателей

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Всего на конкурс поступило свыше 25 тысяч заявок. Отдельно определены победители в специальных категориях «Лучший проект в сфере ESG-технологий», «Школьная лига» и «Женский бизнес».

В этом году помимо традиционной лиги «Молодые предприниматели» появилась ещё и «Молодёжь с идеями», где участники представили свои проекты в двух лигах - школьники и студенты по четырём направлениям предпринимательства.

Руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв подчеркнул, что в этом году подано большое количество заявок социально значимой направленности.

- В рамках деятельности трека Росмолодёжь.Бизнес мы активно поддерживаем молодёжь, которая выбрала для себя предпринимательскую деятельность. Сегодня в России формируется поколение социально ответственных предпринимателей. Принимая то или иное решение, они ориентируются не только на свои потребности, но и на запросы общества.

Церемония награждения прошла в рамках фестиваля молодёжного предпринимательства «ТВОЁ ДЕЛО. Время возможностей». Для участников и гостей мероприятия была подготовлена насыщенная деловая программа, в которую вошли более 30 активностей. На десяти параллельных сценах прошли стратегические сессии, бизнес-турниры, преакселератор, ток-шоу, нетворкинг, профильные мастер-классы от блогеров и топовых бизнес-экспертов.

Конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» проходил в два этапа. Сначала отборочный, далее - полуфинал в виде онлайн-интервью. Заявки оценивали предприниматели с большим опытом работы, сотрудники организаций высшего образования, представители общественных организаций и фондов по ряду критериев: от состояния финансовых показателей до количества предоставляемых предприятием новых рабочих мест.

За 12 лет существования конкурса «Молодой предприниматель России» его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались и тиражировались в других регионах. Только в прошлом году призёрами стали предприниматели из 43 субъектов страны. Конкурс нацелен на поощрение проектов молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, выявление успешных практик, а также популяризацию молодёжного предпринимательства. Это один из инструментов поддержки в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес.