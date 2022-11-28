Продолжение аномальных холодов прогнозируют в Новосибирской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Новосибирской области в ближайшее время не удастся отдохнуть от лютейших морозов, захвативших регион. Об этом предупредил Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России, пишет ТАСС. Аномальные холода продолжатся.

Невероятно холодно будет по-прежнему на юге Западной Сибири, по словам Вильфанда. А также в Иркутской области. В Новосибирской и Томской областях, по данным руководителя Гидрометцентра, температура воздуха опустится на 16-18 градусов ниже нормы.

Вильфанд пояснил, что в Новосибирской области столбики термометра покажут в среднем -25…-30. В Томской области похолодает до -35. Днем будет около -25 градусов в НСО. Когда лютый мороз отступит, Вильфанд не уточнил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber