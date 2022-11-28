В Новосибирске на Октябрьском мосту образовалась пробка из-за массового ДТП. Фото: "АСТ-54".
В понедельник, 28 ноября, на Октябрьском мосту в Новосибирске произошло жёсткое массовое ДТП. Из-за серьезной аварии движение на этом участке заблокировало. Информация об инциденте появилась в соцсети.
– В столкновении поучаствовали как минимум 3 автомобиля, – уточнили в группе «АСТ-54».
На фото к посту видно, что машины получили критические повреждения.
По словам очевидцев, в ДТП пострадали люди. Как минимум у одного человека травма головы. Горожане добавили, что сегодня на дорогах очень скользко и опасно.
В ГИБДД по Новосибирску случившееся пока не прокомментировали. Информация уточняется.
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