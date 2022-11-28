В Новосибирске в Театральном сквере не будут выключать новогоднюю иллюминацию из-за морозов

Новогоднюю иллюминацию в Театральном сквере не будут выключать из-за морозов.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Новогоднюю иллюминацию в Театральном сквере не будут выключать из-за морозов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Напомним, в воскресенье, 27 ноября, напротив НОВАТа установили и нарядили главную новогоднюю елку. На зеленой красавице зажгли гирлянды и всевозможные фонарики.
Анна Терешкова отметила, что работы проведены в рамках первого этапа оформления Театрального сквера.
− Рекомендовано не выключать декорационное оборудование, чтобы оно не остывало, − написала вице-мэр.
Она добавила, что оформлять сквер будут до 1 декабря. Второй этап подразумевает возведение ледяных фигур и установку фотозон.
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