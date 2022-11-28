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НовостиОбщество28 ноября 2022 6:55

Карты жителей Новосибирской области начнут оформлять в 2023 году

На них будут записаны все льготы и скидки для новосибирцев
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области хотят ввести единую карту для жителей региона.

В Новосибирской области хотят ввести единую карту для жителей региона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Новосибирской области начнут внедрять «карты жителей». Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказал министр цифрового развития региона Цукарь.

В ходе совещания в правительстве региона он сообщил, что более 80 % жителей области сейчас имеют свои аккаунты на «Госуслугах». Электронные сервисы позволяют сократить количество очных визитов и уменьшают время предоставления услуг. В докладе чиновник выделил новинку – карту жителя Новосибирской области.

– Отдельное направление – это проект «Карта жителя», который позволит объединить множество государственных и коммерческих сервисов на единой правовой площадке с индивидуальным набором льгот для каждого гражданина, – рассказал Сергей Цукарь.

Карта будет содержать информацию обо всех льготах для каждого отдельного человека, проживающего в Новосибирской области. К примеру, скидочная транспортная карта и получение льготных рецептов на препараты. Ее можно будет привязать к банковской карте «Мир».

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