В Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг 8 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 28 ноября, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 8 баллов. Об этом сообщили специалисты портала Airvoice.

– Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно, – сказано в сообщении на сайте.

Эксперты советуют новосибирцам не открывать окна, а также по возможности не выходить на улицу.

Напомним, 26 ноября в Новосибирске объявили режим черного неба. Он, по данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, будет действовать до 28 ноября. Метеоусловия в городе способствуют накоплению в воздухе вредных примесей.

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