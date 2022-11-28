В Новосибирске на Михайловской набережной начали возводить ледовый городок к Новому году – 2023

Ледяные аттракционы откроют 30 декабря. Фото: Ледовый городок на Михайловской набережной.

В Новосибирске к 30 декабря появится ледовый городок на Михайловской набережной. В Новом году – 2023 он будет посвящен 130-летнему юбилею Новосибирска.

Скульптуры будут похожи на достопримечательности. К примеру, вход в ледовый городок оформят в виде Краеведческого музея. Гостей будут ждать горки разных скоростей и масштабов, тоже выполненные в виде зданий, ледяной лабиринт и ледяные чаши.

Аттракцион будет работать каждый день с 11 до 22 часов, вплоть до потепления в марте. Стоимость взрослого входного билета – 350 рублей. Билет для детей от 4 до 14 лет включительно – 250 рублей.

Бесплатно посетить аттракцион могут дети до 3 лет включительно, участники боевых действий и инвалиды. Вход для детей из многодетных семей с 4 до 14 лет включительно – 200 рублей, детей с 15 лет и взрослых – 300 рублей.

Напомним, на набережной также появится самый длинный каток в России протяженностью в 1300 метров.

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