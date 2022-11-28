Три новых случая заражения гриппом зафиксировали в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость ОРВИ увеличивается в Новосибирской области. Кроме того, растет число заболевших гриппом. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 28 ноября.

– В Новосибирской области за последнюю неделю зарегистрировали 3 новых случая гриппа, – проинформировала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

По ее словам, в регионе продолжается вакцинация от гриппа и коронавирусной инфекции.

Как сообщил на оперативном совещании глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов, групповых вспышек заболеваемости в НСО не выявлено.

– Отмечается рост заболеваемости ОРВИ за прошедшую неделю, как по области, так и по Новосибирску. Всего заболевших – регионе 21 180 человек, что больше предшествующей недели практически на 3000 человек. В Новосибирске зафиксировали 14 330 случаев, – сказал на оперативном совещании Щербатов.

По его данным, болеют в основном дети от 7 до 14 лет. В большинстве случаев речь о заболевании гриппом А.

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