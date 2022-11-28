Составлен рейтинг самых опасных школ в Новосибирске по количеству ДТП с детьми

В Новосибирске есть две школы с наибольшей угрозой ДТП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны самые опасные школы Новосибирска. Исследователи из лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК составили список учебных заведений, рядом с которыми происходит больше всего аварий с детьми.

Эксперты проанализировали ДТП возле полутора тысяч школ в 5 городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Эксперты составили сводные таблицы по 5 городам России. Фото: скриншот МИИГАиК.

В Новосибирске самыми опасными признали школы № 94 и № 142 – рядом с ними за 7 лет произошло по 12 ДТП с детьми. В Москве и Санкт-Петербурге максимальное число аварий рядом со школой – 21.

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